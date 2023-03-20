Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Харьковской области
- РИА Новости
«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Колесниковка Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сводке.
Также российская ПВО за сутки перехватила пять снарядов РСЗО HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM, семь беспилотников в ЛНР и ДНР.
19 марта сообщалось, что истребительной авиацией в районе города Купянска Харьковской области сбит украинский вертолёт Ми-8.