Российские истребители сбили украинский Ми-8 в Харьковской области

В Минобороны России сообщили, что российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолёт Ми-8 в Харьковской области.

РИА Новости

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Колесниковка Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины», — говорится в сводке. Также российская ПВО за сутки перехватила пять снарядов РСЗО HIMARS, одну противорадиолокационную ракету HARM, семь беспилотников в ЛНР и ДНР. 19 марта сообщалось, что истребительной авиацией в районе города Купянска Харьковской области сбит украинский вертолёт Ми-8.