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ВС России с берега Каховского водохранилища на четырёх языках призвали противника сдаться

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Российские военные на берегу Каховского водохранилища обратились к противнику с призывом прекратить боевые действия при помощи звуковой аппаратуры.
ВС России с берега Каховского водохранилища на четырёх языках призвали противника сдаться
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости.

Уточняется, что звуковую аппаратуру установили в самой узкой части Каховского водохранилища.

Текст призыва был записан на украинском, польском, французском и английском языках.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что Киев использует иностранных наёмников в разведывательных группах на Купянском направлении. 

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Запорожье «кишит» украинскими боевиками и иностранными наёмниками.

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