ВС России с берега Каховского водохранилища на четырёх языках призвали противника сдаться
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости.
Уточняется, что звуковую аппаратуру установили в самой узкой части Каховского водохранилища.
Текст призыва был записан на украинском, польском, французском и английском языках.
Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что Киев использует иностранных наёмников в разведывательных группах на Купянском направлении.
Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Запорожье «кишит» украинскими боевиками и иностранными наёмниками.