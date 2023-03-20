ВС России с берега Каховского водохранилища на четырёх языках призвали противника сдаться

Российские военные на берегу Каховского водохранилища обратились к противнику с призывом прекратить боевые действия при помощи звуковой аппаратуры.

Об этом информирует РИА Новости.

Уточняется, что звуковую аппаратуру установили в самой узкой части Каховского водохранилища.

Текст призыва был записан на украинском, польском, французском и английском языках.

Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщал, что Киев использует иностранных наёмников в разведывательных группах на Купянском направлении.

Также председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что Запорожье «кишит» украинскими боевиками и иностранными наёмниками.