Текущая обстановка и планы дальнейших действий: Шойгу заслушал доклады командующих по ситуации в зоне СВО

Командующие группировками войск Вооружённых сил РФ представили министру обороны Сергею Шойгу доклады о текущей обстановке на направлениях СВО и планах дальнейших действий, сообщили в МО РФ. Глава оборонного ведомства, в свою очередь, обратил внимание на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава армии в полевых условиях. Накануне сообщалось, что Шойгу проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении, а также пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды.

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединённой группировки российских сил заслушал доклады командующих группировками по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства по итогам совещания Шойгу с командующими группировками в зоне СВО.

«Особое внимание Сергей Шойгу обратил на создание всех необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях, организацию всестороннего обеспечения войск, особенно работу медицинских и тыловых подразделений», — говорится в сообщении.

Накануне стало известно, что Шойгу проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении. Также он заслушал доклады своих заместителей по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами.

Кроме того, глава Минобороны РФ пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды, в частности медали «Золотая Звезда», ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

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Обстрелы Донбасса

За минувшие сутки в Луганской и Донецкой народных республиках три мирных жителя стали жертвами обстрелов со стороны украинских вооружённых формирований.

Как сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, мужчина погиб в посёлке Юрьевка после того, как ВСУ выпустили по населённому пункту две ракеты из РСЗО HIMARS. При этом ещё двое мужчин получили ранения различной степени тяжести.

По данным представительства ДНР в СЦКК, мужчина и женщина погибли в Калининском районе Горловки в результате обстрела со стороны украинских войск. Ещё четверо гражданских лиц в Кировском районе Донецка и Старомихайловке получили ранения.

ЛНР

Группа бойцов ВСУ, предположительно дезертиров, скрывается от своего командования южнее города Кременная, расположенного в Луганской Народной Республике, сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«Южнее Кременной — между Григоровкой и Белогоровкой — выявлено место скопления небольшой группы украинских боевиков, которая не ведёт боевые действия, проводит мероприятия по маскировке, а также оборудует место для проживания», — цитирует его ТАСС.

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Он предполагает, что эта группа, которая ведёт «обособленный образ жизни», самовольно оставила позиции и не желает принимать участие в боевых действиях на стороне киевского режима.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке также заявил об активизации диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении: «Из районов населённых пунктов Новосёловское, Стельмаховка и Мясожаровка отмечено выдвижение в сторону наших позиций малых групп противника».

По его мнению, речь идёт о ДРГ, пытающихся собрать информацию, а также выявить слабые места в обороне российских войск.

Накануне в Минобороны РФ сообщили об уничтожении на Купянском направлении свыше 90 украинских военнослужащих, одного танка и шести автомобилей.

«США заставляют государства Европы финансировать киевский режим»

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин считает, что США принуждают страны Европы финансировать конфликт на Украине.

«Вашингтон в очередной раз показал, что основной принцип его политики — использовать другие страны для достижения своих интересов. США заставляют государства Европы финансировать киевский режим ценой благополучия собственных граждан. Но, как оказывается, несут издержки значительно меньше, чем другие», — написал он в Telegram.

Так, согласно представленным Володиным данным, Соединённые Штаты тратят на поддержку киевского режима 0,37% от ВВП и находятся на 12-м месте по этому показателю. Лидирует же Польша (2,10% от ВВП), следом идут Эстония, Латвия, Чехия, Литва, Словакия, Болгария, Мальта, Норвегия, Румыния и Кипр.

«Страны Евросоюза несут дополнительные издержки из-за антироссийских санкций, которые бумерангом ударили по их экономике. Общий объём поддержки энергетической отрасли в Европе составил €570 млрд. Германии это стоило 7,2% ВВП», — подчеркнул председатель Госдумы.