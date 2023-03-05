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Марочко заявил, что Киев активизировал работу ДРГ на Купянском направлении

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что киевский режим активизировал работу ДРГ на Купянском направлении.

«На Купянском направлении отмечена активизация ДРГ противника. Из районов населённых пунктов Новосёловское, Стельмаховка и Мясожаровка отмечено выдвижение в сторону наших позиций малых групп противника», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, диверсионно-разведывательные группы украинских террористов пытаются собрать информацию о российских войсках, а также «выявить слабые места в обороне».

Ранее Марочко сообщил о новом укрепрайоне украинской армии к северо-западу от Артёмовска.

3 марта сообщалось, что на Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял около 300 военнослужащих.

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