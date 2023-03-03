На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 300 человек
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«На Купянском направлении... потери противника за сутки составили до 100 украинских военнослужащих убитыми и ранеными», — говорится в сводке ведомства.
На Краснолиманском направлении, как уточнили в Минобороны, ударами авиации и огнём артиллерии поражены подразделения противника в районах населённых пунктов Торское, Ямполовка Донецкой Народной Республики и Червонопоповка Луганской Народной Республики.
«За сутки на данном направлении уничтожено более 200 украинских военнослужащих», — добавили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили около 210 украинских военных на Донецком направлении.