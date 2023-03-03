ВС России уничтожили около 210 украинских военных на Донецком направлении

Российские военнослужащие уничтожили на Донецком направлении за сутки около 210 украинских военных.

Об этом говорится в сводке российского Минобороны.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также было уничтожено пять боевых бронемашин, польская самоходная артиллерийская установка Krab, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Град», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20.

Ранее украинские войска обстреляли Петровский район Донецка.