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ВС России уничтожили около 210 украинских военных на Донецком направлении

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Российские военнослужащие уничтожили на Донецком направлении за сутки около 210 украинских военных.
ВС России уничтожили около 210 украинских военных на Донецком направлении
  • РИА Новости

Об этом говорится в сводке российского Минобороны.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки уничтожено до 210 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Также было уничтожено пять боевых бронемашин, польская самоходная артиллерийская установка Krab, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Град», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20.

Ранее украинские войска обстреляли Петровский район Донецка.

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