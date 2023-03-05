Шойгу заслушал доклады командующих группировками по ситуации в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу заслушал доклады командующих группировками по ситуации в зоне спецоперации.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединённой группировки российских войск (сил) заслушал доклады командующих группировками по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий», — заявили в министерстве.

Ранее Шойгу провёл совещание со своими заместителями в объединённой группировке войск по вопросам обеспечения войск боеприпасами.