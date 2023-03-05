Узнать больше

Шойгу заслушал доклады командующих группировками по ситуации в зоне СВО

Короткая ссылка
Министр обороны России Сергей Шойгу заслушал доклады командующих группировками по ситуации в зоне спецоперации.
Шойгу заслушал доклады командующих группировками по ситуации в зоне СВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на российское оборонное ведомство.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках работы в штабе объединённой группировки российских войск (сил) заслушал доклады командующих группировками по текущей обстановке на направлениях ответственности и планы дальнейших действий», — заявили в министерстве.

Ранее Шойгу провёл совещание со своими заместителями в объединённой группировке войск по вопросам обеспечения войск боеприпасами.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить