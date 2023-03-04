Шойгу провёл совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами

Министр обороны России Сергей Шойгу провёл совещание со своими заместителями в объединённой группировке войск по вопросам обеспечения войск боеприпасами.

Об этом министерство сообщило в Telegram.

«Шойгу... заслушал заместителей министра обороны Российской Федерации по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами», — сказано в заявлении.

Глава Министерства обороны также пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды.

Ранее Шойгу в ходе инспектирования группировки войск «Восток» вручил госнаграды военнослужащим.

2 марта президент России Владимир Путин в обращении к участникам пилотной образовательной программы «Школа наставника» заявил, что российские солдаты и офицеры героически исполняют свой долг в ходе специальной военной операции, защищая людей от террористов.