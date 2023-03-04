Шойгу провёл совещание по вопросам обеспечения войск боеприпасами
- РИА Новости
Об этом министерство сообщило в Telegram.
«Шойгу... заслушал заместителей министра обороны Российской Федерации по вопросам организации непрерывного обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами», — сказано в заявлении.
Глава Министерства обороны также пообщался с военнослужащими и вручил им государственные награды.
Ранее Шойгу в ходе инспектирования группировки войск «Восток» вручил госнаграды военнослужащим.
2 марта президент России Владимир Путин в обращении к участникам пилотной образовательной программы «Школа наставника» заявил, что российские солдаты и офицеры героически исполняют свой долг в ходе специальной военной операции, защищая людей от террористов.