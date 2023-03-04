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Шойгу вручил госнаграды военнослужащим

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе инспектирования группировки войск «Восток» вручил госнаграды военнослужащим.
Шойгу вручил госнаграды военнослужащим
  • РИА Новости

Как отметили в ведомстве, он вручил государственные награды: ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

«Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди ещё много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!» — сказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции.

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