Шойгу вручил госнаграды военнослужащим
- РИА Новости
Как отметили в ведомстве, он вручил государственные награды: ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».
«Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди ещё много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!» — сказал Шойгу.
Ранее сообщалось, что Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Восток» в зоне проведения специальной военной операции.