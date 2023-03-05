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Марочко заявил о группе возможных украинских дезертиров под Кременной в ЛНР

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о группе возможных украинских дезертиров под Кременной.

«Южнее Кременной — между Григоровкой и Белогоровкой — выявлено место скопления небольшой группы украинских боевиков, которая не ведёт боевые действия, проводит мероприятия по маскировке, а также оборудует место для проживания», — цитирует его ТАСС.

По мнению Марочко, поведение данной группы даёт основания предположить, что в ней состоят дезертировавшие украинские военные, которые отказываются «принимать участия в ведении боевых действий».

Ранее Марочко заявил, что российские войска максимально приблизились к позициям ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе.

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