Марочко: силы России максимально приблизились к войскам Киева на кременском участке фронта
Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Марочко, между позициями российской армии и ВСУ южнее населённого пункта Кременная не осталось так называемых серых зон.
«В некоторых районах расстояние до противника составляет порядка 40 м», — говорится в сообщении.
Ранее боевики ВСУ выпустили по Кременной десять ракет из РСЗО «Град».
Также российские войска за сутки сбили 18 украинских беспилотников и ракету HIMARS.