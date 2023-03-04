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Марочко: силы России максимально приблизились к войскам Киева на кременском участке фронта

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Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что российские войска максимально приблизились к позициям ВСУ на кременском участке фронта в Донбассе.

Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Марочко, между позициями российской армии и ВСУ южнее населённого пункта Кременная не осталось так называемых серых зон.

«В некоторых районах расстояние до противника составляет порядка 40 м», — говорится в сообщении.

Ранее боевики ВСУ выпустили по Кременной десять ракет из РСЗО «Град».

Также российские войска за сутки сбили 18 украинских беспилотников и ракету HIMARS.

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