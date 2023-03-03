Средствами ПВО: российские войска за сутки сбили 18 украинских беспилотников и ракету HIMARS

Потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили свыше 70 человек. Как отметили в Минобороны РФ, ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии было нанесено поражение украинским военным и технике в районах населённых пунктов Водяное, Привольное и Угледар. Наряду с этим на Донецком направлении российские войска уничтожили до 210 украинских бойцов, на Краснолиманском — более 200. Также российские средства ПВО за сутки сбили 18 украинских БПЛА и ракету HIMARS.

В районах населённых пунктов Водяное, Привольное и Угледар Донецкой Народной Республики на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его данным, потери противника составили свыше 70 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах н. п. Торское, Ямполовка (ДНР) и Червонопоповка (ЛНР). Уничтожены более 200 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два пикапа и гаубица Д-20.

На Купянском направлении противник за сутки потерял до 100 бойцов убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, два пикапа, самоходную гаубицу «Акация» и боевую машину РСЗО «Град».

На Донецком направлении были уничтожены мобильный узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», две боевые машины РСЗО «Град», две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. Также российские военные ликвидировали до 210 украинских военнослужащих.

На Херсонском направлении подверглись уничтожению до 60 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 92 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 212 районах.

Средства ПВО за сутки сбили в воздухе 18 украинских беспилотников и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейска Донецкой Народной Республики сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины», — заключил Конашенков.

Херсонская область

В Херсонской области задержали гражданина Украины, который пересылал украинским силовикам данные о расположении российских войск, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

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Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов в ходе мониторинга обратили внимание на активного пользователя соцсетей, который регулярно публиковал комментарии экстремистского содержания и пересылал видеозаписи с казнью пленных российских солдат, а также грозил совершать противоправные действия. В дальнейшем было установлено его местонахождение.

«Им оказался 22-летний гражданин Украины. Изучив его деятельность, офицеры выяснили, что он переслал сведения о местонахождении военнослужащих России своему знакомому, который ранее вышел с ним на связь и пообещал деньги за такие данные. За каждую координату «куратор» пообещал по 300 гривен (около $8), но, получив данные о пяти «точках», вознаграждение не отправил», — говорится в сообщении.

Николаев

Подполье в городе Николаеве уничтожило украинскую базу диверсантов, сообщил один из активистов.

«Мы поработали немного и узнали, что на нашем острове Майском нацисты решили сформировать отряд диверсантов-подводников. Туда прислали британских инструкторов, и те должны были их обучать, как пользоваться подводными беспилотниками. Мы передали координаты этой тренировочной базы куда надо, и 25 февраля русские попали чётко в цель», — приводит его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что склад с боеприпасами был полностью уничтожен в результате очень мощного взрыва.

По его словам, подводные беспилотники должны были при нападении Украины на Приднестровье атаковать российские корабли в Чёрном море в районе Одессы и на базе в Севастополе.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что зафиксировали значительное количество личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы.