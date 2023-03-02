В районе Авдеевки: российские войска уничтожили узел связи и склад боеприпасов ВСУ на Донецком направлении

Узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ уничтожены российскими войсками возле Авдеевки (ДНР) на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. На этом направлении за минувшие сутки противник потерял около 270 бойцов ВСУ. Кроме того, истребительная авиация ВКС России и средства ПВО сбили самолёты Су-24 и Су-25, а также вертолёт Ми-8 и 14 украинских беспилотников.

Обстановка на направлениях СВО

На Донецком направлении в районе населённого пункта Авдеевка в ДНР Вооружённые силы РФ уничтожили узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также на Донецком направлении действиями военных, ударами авиации и огнём артиллерии уничтожены около 270 украинских военнослужащих, шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Купянском направлении в результате ударов армейской авиации ВС РФ, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем противник потерял более 50 военнослужащих и два автомобиля. В районе населённого пункта Красное Первое (Харьковская область) уничтожен склад боеприпасов 14-й механизированной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении активными действиями войск, ударами авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем ликвидированы до 160 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Кроме того, на Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника за сутки составили до 80 военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

«На Херсонском направлении ударами авиации и огнём артиллерии за сутки уничтожены до 80 украинских военнослужащих, 30 автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также в районе населённого пункта Токаревка Херсонской области поражён склад с боеприпасами 123-й бригады территориальной обороны», — подчеркнули в Минобороны.

Официальный представитель оборонного ведомства также сообщил, что авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 89 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 195 районах.

В районе Краматорска (ДНР) уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», а вблизи Никополя (Днепропетровская область) — радиолокатор наведения зенитного ракетного комплекса «С-300».

Помимо этого, истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбиты самолёт Су-24 и вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Также в Херсонской области средствами ПВО сбит Су-25. Наряду с этим было уничтожено 14 украинских беспилотников и один реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS.

«Мужественно, героически исполняют свой долг»

Владимир Путин заявил, что российские солдаты и офицеры героически исполняют свой долг в ходе специальной военной операции, защищая людей от террористов.

«Сейчас, как мы знаем, солдаты и офицеры армии России, воспитанные нашей школой, нашими учителями, наставниками, мужественно, героически исполняют свой долг, защищают Россию, наших людей, защищают от неонацистов и от террористов», — подчеркнул глава государства в ходе встречи с участниками пилотной образовательной программы «Школа наставника».

РИА Новости

© Евгений Биятов

Президент также выразил уверенность, что Россия одержит верх в этом противостоянии.

«Это насилие, настоящее преступление совершают как раз неонацисты... и их хозяева... Вновь повторю: ничего у них не получится — мы их дожмём», — подчеркнул президент.

«Воюем не с народом Украины, а со сбродом наёмников»

Корреспондент RT Игорь Жданов пообщался с российскими военнослужащими, которые рассказали о продвижении в лесах под Кременной Луганской Народной Республики. После боевых действий в лесополосе и вдоль дороги остались тела украинских военных и наёмников, которых оставили их соратники, сообщили они.

«Это лишний раз доказывает, что здесь мы воюем не с народом Украины, а со сбродом наёмников, которые за несколько лишних долларов приехали сюда умирать», — заявил российский военный, говоря о погибшем наёмнике из одной из стран Ближнего Востока.

ВС РФ применяют в ходе боёв спецсредства, чтобы сбить украинские беспилотники.

«Направленным импульсом ружьё сжигает электронику вражеских БПЛА или просто мы можем их посадить — есть несколько режимов работы. В основном стараемся их посадить, чтобы в дальнейшем применить самим, а если возможности посадить нет, то уничтожаем дроны», — отметил солдат российской армии.