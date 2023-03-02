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ВС России уничтожили очередной склад теробороны Украины в Херсонской области

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В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили очередной склад боеприпасов украинской 123-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Александровка Херсонской области.
ВС России уничтожили очередной склад теробороны Украины в Херсонской области
  • РИА Новости

«На Херсонском направлении ударами авиации и огнём артиллерии за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 30 автомобилей, гаубица «Мста-Б», а также в районе населённого пункта Токаревка Херсонской области поражён склад с боеприпасами 123-й бригады территориальной обороны», — говорится в заявлении ведомства.

Ранее российские войска уничтожили склад боеприпасов украинской 123-й бригады территориальной обороны в районе населённого пункта Александровка Херсонской области.

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