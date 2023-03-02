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Лавров: Россия не отказывается от серьёзных предложений переговоров по Украине

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от серьёзных предложений переговоров по Украине.
Лавров: Россия не отказывается от серьёзных предложений переговоров по Украине
  • AFP
  • © Handout / RUSSIAN FOREIGN MINISTRY

«Что касается содействия в разрешении кризиса, мы многократно публично говорили, что никогда не отказываемся от серьёзных предложений, которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД G20 в Индии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что у Украины нет другого пути по урегулированию конфликта, кроме как заключить мирный договор с Россией без предварительных условий.

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