Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от серьёзных предложений переговоров по Украине.

«Что касается содействия в разрешении кризиса, мы многократно публично говорили, что никогда не отказываемся от серьёзных предложений, которые делаются из искреннего стремления найти политическое решение», — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД G20 в Индии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что у Украины нет другого пути по урегулированию конфликта, кроме как заключить мирный договор с Россией без предварительных условий.