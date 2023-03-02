Советник Пушилина Гагин: ВСУ применили химбоеприпасы на Артёмовском и Донецком направлениях

Военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что за последние несколько дней украинские военнослужащие применили химические боеприпасы на Артёмовском (Бахмутском) и Донецком направлениях.

Об этом Гагин рассказал в беседе с ТАСС.

«Сразу на нескольких направлениях с мест сообщают, что ВСУ снова применили боеприпасы с химической составляющей», — констатировал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что российские следователи расследуют обстоятельства поставки токсичных химикатов на территорию Украины.

По имеющимся данным, на украинскую территорию поступил груз химикатов, среди которых вещество, известное под обозначением BZ, которое вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации и нарушения памяти.