СК России расследует поставку токсичных химикатов на территорию Украины

Российские следователи расследуют обстоятельства поставки токсичных химикатов на территорию Украины, заявили в Следственном комитете.

СК напомнил, что ранее Министерство обороны России предупредило о прибытии на Украину токсичных химикатов.

В частности, в Краматорск (ДНР) прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находились химические вещества.

«Груз, прибывший в сопровождении группы иностранных граждан, был перемещён к линии боевого соприкосновения, что наряду с одновременной поставкой средств защиты от токсичных химикатов может свидетельствовать о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества», — заявили в Следственном комитете.

28 февраля Минобороны России заявило, что США готовят на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов.

По имеющимся данным, на украинскую территорию поступил груз химикатов, среди которых вещество, известное под обозначением BZ, которое вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации и нарушения памяти.