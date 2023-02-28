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СК России расследует поставку токсичных химикатов на территорию Украины

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Российские следователи расследуют обстоятельства поставки токсичных химикатов на территорию Украины, заявили в Следственном комитете.
СК России расследует поставку токсичных химикатов на территорию Украины
  • © Следственный комитет РФ

СК напомнил, что ранее Министерство обороны России предупредило о прибытии на Украину токсичных химикатов.

В частности, в Краматорск (ДНР) прибыл железнодорожный состав, в одном из вагонов которого находились химические вещества.

«Груз, прибывший в сопровождении группы иностранных граждан, был перемещён к линии боевого соприкосновения, что наряду с одновременной поставкой средств защиты от токсичных химикатов может свидетельствовать о попытке проведения масштабных провокаций с использованием боевого психотропного отравляющего вещества», — заявили в Следственном комитете.

28 февраля Минобороны России заявило, что США готовят на Украине провокацию с использованием токсичных химикатов.

По имеющимся данным, на украинскую территорию поступил груз химикатов, среди которых вещество, известное под обозначением BZ, которое вызывает острый психоз, потерю ориентации, галлюцинации и нарушения памяти.

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