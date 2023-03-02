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ВС России уничтожили около 270 украинских военных на Донецком направлении

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Российские военнослужащие уничтожили на Донецком направлении за сутки около 270 украинских военных.
ВС России уничтожили около 270 украинских военных на Донецком направлении
  • РИА Новости

Об этом говорится в сводке российского Минобороны.

Кроме того, уничтожено шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

«В районе населённого пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики уничтожены узел связи и склад боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ», — добавили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили склад боеприпасов Вооружённых сил Украины в Николаевской области.

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