Французский политик Асселино: Западу всё труднее скрывать неудачи армии Украины

Западу всё труднее скрывать правду о неудачах ВСУ.

Об этом заявил в Twitter лидер французской партии «Народный республиканский союз» Франсуа Асселино.

Таким образом он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Америке придётся «отправить своих сыновей и дочерей» сражаться против России ради защиты НАТО.

Асселино отметил, что это высказывание свидетельствует о двух фактах, «которые Америка и ЕС с трудом скрывают».

«Во-первых, армия Украины теряет свои позиции в Бахмуте. Во-вторых, конфликт вызывает больше недовольства среди настроенных против России украинцев», — пояснил он.

Ранее глава офиса украинского президента Андрей Ермак отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины современными системами, которые есть у членов НАТО.

Также сообщалось, что США 3 марта объявят о новом пакете военной помощи Украине.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признавал, что поставки боеприпасов на Украину «не являются устойчивыми», поскольку их «расход гораздо выше», чем темпы производства в государствах — участниках альянса.

Генсек блока также констатировал, что в НАТО истощены запасы снарядов для поставок Киеву.