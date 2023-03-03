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В офисе Зеленского рассчитывают усилить ПВО Украины системами стран НАТО

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Глава офиса украинского президента Владимира Зеленского Андрей Ермак отметил необходимость усиления противовоздушной обороны Украины современными системами, которые есть у членов НАТО.

Информация об этом появилась на сайте офиса Зеленского.

Отмечается, что такое заявление Ермак сделал во время встречи с помощником Генсека НАТО Дэвидом Кеттлером.

В ходе разговора украинский политик также выразил надежду на скорейшее получение Киевом танков. При этом он подчеркнул, что Украине необходимо получить действенные гарантии безопасности со стороны членов НАТО.

«Нашей стране необходимы надёжные международные гарантии безопасности, которые сделали бы невозможным повторение российской агрессии в будущем», — сказал Ермак.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что поставки Киеву самолётов НАТО и их ремонт в Польше станут вступлением в войну.

Также сообщалось, что США 3 марта объявят о новом пакете военной помощи Украине.

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