Убитыми и ранеными: Минобороны РФ заявило о потере ВСУ до 490 бойцов на Донецком направлении

До 490 бойцов убитыми и ранеными потеряли украинские войска за минувшие сутки на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ. Также были выведены из строя три БМП, один танк, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, а также одна артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО были сбиты три вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины, 11 беспилотников и 12 реактивных снарядов HIMARS.

Потери ВСУ в результате действий российских военных на Донецком направлении составили до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены до 490 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, три боевые машины пехоты, четыре пикапа, девять автомобилей, две гаубицы «Мста-Б», три гаубицы Д-30, одно орудие Д-20, а также одна артиллерийская система М777 производства США», — заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он также сообщил, что на Купянском направлении активными действиями подразделений Западной группировки войск при поддержке армейской авиации и артиллерии уничтожено свыше 90 украинских военнослужащих, один танк и шесть автомобилей.

На Краснолиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Центр» ликвидированы до 150 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и боевая машина РСЗО «Град».

На Херсонском направлении в результате огневого поражения подверглись уничтожению свыше 70 украинских бойцов, 20 автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубица Д-30.

«На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» нанесено комплексное поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Водяное, Угледар, Новополь Донецкой Народной Республики, Щербаки и Каменское Запорожской области. За сутки на данных направлениях потери противника составили до 80 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20», — подчеркнул представитель оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что Сергей Шойгу проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении СВО, заслушал доклад командующего Рустама Мурадова «по текущей обстановке и действиям войск», а также вручил военным государственные награды.

Помимо этого, официальный представитель Минобороны РФ в ходе брифинга сообщил, что действиями оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии нанесено поражение 83 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 197 районах. Вдобавок уничтожен радиолокатор наведения ракет украинского зенитного ракетного комплекса «С-300» в районе населённого пункта Дружковка (ДНР).

К тому же за сутки истребительной авиацией ВКС России и средствами ПВО были сбиты три вертолёта Ми-8 Воздушных сил Украины в небе над населёнными пунктами Суворово (ДНР), Покровское (Днепропетровская область) и Новосёловка (Запорожская область).

В то же время было сбито 11 украинских беспилотных летательных аппаратов и 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

«Боевой дух у всех парней отличный, и в целом всё хорошо!»

На этой неделе в соцсетях широко разошлось видео с танкистами во время боёв под Угледаром, где российские подразделения продолжают выбивать ВСУ с позиций.

RT удалось связаться с участниками видео. Они рассказали, что подорвались на противотанковой мине после выполнения боевой задачи. При этом прошедший бой оказался для них первым.

«Мы все добровольцы: в октябре подписали контракт и познакомились уже в учебке (учебная часть. — RT), в конце декабря уже были здесь. Это была наша первая атака. Когда в танк садился, может, и было страшно, а когда уже ехали, стреляли, страха не было особо», — рассказал 27-летний наводчик танка Гэсэр.

Возвращаясь ползком к своим позициям, им также удалось спасти 44-летнего Андрея, который получил осколочное ранение ноги, после чего пролежал на поле от двух до четырёх дней.

«Он видел, как мимо него проезжала наша техника, но позвать не мог — были далеко. Когда вкололи ему обезболивающее, он начал засыпать, мы с ним разговаривали — про дом, про жизнь, про семью. Подбадривали как могли, чтобы он не отключался», — пояснили Гэсэр и 37-летний водитель танка Дмитрий.