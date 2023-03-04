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ВС России уничтожили до 150 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

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В Минобороны России заявили, что российские военные уничтожили до 150 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении.
ВС России уничтожили до 150 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении
  • РИА Новости

«На Краснолиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника... Потери противника на данном направлении за сутки составили до 150 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении министерства.

Уточняется, что также уничтожены две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и боевая машина РСЗО «Град».

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили около 210 украинских военных на Донецком направлении.

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