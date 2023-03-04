ВС России уничтожили до 150 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении

В Минобороны России заявили, что российские военные уничтожили до 150 боевиков ВСУ на Краснолиманском направлении.

«На Краснолиманском направлении ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск (сил) «Центр» поражены подразделения противника... Потери противника на данном направлении за сутки составили до 150 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении министерства.

Уточняется, что также уничтожены две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и боевая машина РСЗО «Град».

Ранее сообщалось, что ВС России уничтожили около 210 украинских военных на Донецком направлении.