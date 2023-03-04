МО: за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ликвидировали свыше 80 бойцов ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«За сутки на данных направлениях потери противника составили до 80 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении.
Также были уничтожены один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.