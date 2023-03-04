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МО: за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ликвидировали свыше 80 бойцов ВСУ

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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки ликвидированы более 80 бойцов ВСУ, танк и две гаубицы Д-20.
МО: за сутки на Южно-Донецком и Запорожском направлениях ликвидировали свыше 80 бойцов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«За сутки на данных направлениях потери противника составили до 80 украинских военнослужащих», — говорится в заявлении.

Также были уничтожены один танк, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку войск «Восток» на Южно-Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции.

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