«Мой самый лучший экипаж»: танкисты из Бурятии рассказали о спасении сослуживца под Угледаром

Танкисты, которые смогли выбраться из горящего танка, спасти сослуживца и вернуться на позиции, пошли на спецоперацию добровольцами. Об этом RT рассказали наводчик и механик боевой машины. Ранее в соцсетях распространилось видео, на котором танкисты, сидя в воронке от снаряда на поле боя, передают привет, улыбаются и говорят «Слава России». Рядом с ними лежит боец, которому они оказали первую помощь. Как солдаты смогли сохранить бодрость духа, несмотря на ранения, — в материале RT.

Танкисты из Бурятии рассказали о спасении пострадавшего бойца под Угледаром

Российские танкисты, которые случайно прославились после видео боя под Угледаром, пошли на спецоперацию добровольцами. Командир танка, оператор-наводчик и механик-водитель — все они родом из Бурятии и познакомились в учебной части.

Бой, во время которого они подорвались на противотанковой мине, но смогли выжить и оказать помощь раненым, стал для них первым боевым выходом. Об этом RT рассказали 27-летний наводчик Гэсэр и 37-летний водитель танка Дмитрий.

«Мы все добровольцы: в октябре подписали контракт и познакомились уже в учебке (учебная часть. — RT), в конце декабря уже были здесь. Это была наша первая атака. Когда в танк садился, может, и было страшно, а когда уже ехали, стреляли, страха не было особо», — говорит Гэсэр.

«Слава России, базара нет!»

Видео, которое стало популярным в соцсетях, записал командир танка. На записи экипаж боевой машины сидит в укрытии — воронке от снаряда. На горизонте дымится танк.

«Всем большой привет с передовой... Тут п***** что творится, но мы давим!» — говорит автор видео, улыбаясь на камеру.

Затем он показывает своих товарищей, один из них произносит: «Слава России!», на что командир танка отвечает: «Слава России, базара нет!»

Рядом с ним лежит военнослужащий с перебинтованной ногой. Как объясняет командир танка, ему оказались помощь: «Мой самый лучший экипаж. Андрюху спасли, раненый лежит. Перебинтовали, укол поставили».

Видео было записано уже после того, как танкисты выполнили боевую задачу. Они должны были разминировать участок, чтобы следующие боевые машины могли свободно идти в наступление и прострелять часть лесополосы. После того как танкисты выполнили свою работу, они наехали на мину.

«Мы подорвались, когда с боевой задачи возвращались. Надо было задним ходом ехать, по своим же следам, а мы стали разворачиваться и там хватило буквально на один метр съехать с колеи нашей, чтобы поймать ту самую мину», — вспоминают наводчик и механик танка.

По их словам, от взрыва машина подпрыгнула минимум на полтора метра. Командир от удара получил перелом позвонков, двое других членов экипажа — контузию.

«Хорошо, что мы задней частью танка на мину наехали, если бы передней наехали… Механик-водитель, он же впереди сидит, ну, я думаю, мы бы его там и оставили», — говорит Гэсэр, который и сказал на видео «Слава России!».

Танк пришлось оставить, и солдаты стали возвращаться на свои позиции по той же дороге, по которой ехали на машине — чтобы не подорваться на других минах. Когда они ползком добирались до своих, из воронки от взорвавшегося снаряда их позвал пехотинец.

Как выяснилось, 44-летний Андрей пролежал на поле от двух до четырёх дней — он получил осколочное ранение ноги и не мог вернуться к своим. Танкисты перевязали товарища и сделали укол обезболивающего.

«Он видел, как мимо него проезжала наша техника, но позвать не мог — были далеко. Когда вкололи ему обезболивающее, он начал засыпать, мы с ним разговаривали — за дом, за жизнь, за семью. Подбадривали, как могли, чтобы он не отключался», — рассказали танкисты.

После отдыха им удалось по следу своего танка вернуться к нашим позициям и вытянуть раненного.

«Я молиться буду за этого танкиста»

Сейчас командир экипажа и пехотинец Андрей находятся в госпитале на лечении. Семья Андрея узнала его на видео, несмотря на то что его лица на записи не видно: он лежит к камере спиной.

Его жена рассказала RT, что узнала мужчину по телосложению. Кроме того, на видео упоминается, что он из села Джида в Бурятии, а Андрей — единственный мобилизованный из этого населённого пункта.

В армию мужчину призвали 23 сентября, до этого он работал на железной дороге, а в молодости служил в погранвойсках, поэтому ожидал, что его призовут.

«Просто страницу листала в «Одноклассниках», и я увидела своего мужа. Танкист этот молодец, говорит: «Я ему укол поставил, ногу перебинтовал, первую помощь оказал». Вы не поверите, как я счастлива. Я молиться буду за этого танкиста», — рассказала супруга бойца.

Последний раз она слышала голос мужа две недели назад. Жена и дети Андрея до сих пор не могут связаться с ним по телефону. RT помогает родным бойца выяснить, где именно он находится, чтобы они могли лично пообщаться с ним.

Оператор и механик-водитель танка, несмотря на контузии, готовы продолжить службу. Сейчас они ждут новый танк. Героями они себя не считают и не ожидали, что видео станет таким популярным.

«Если честно, я бы не хотел, чтобы это видео все видели. Мы ничего героического особо не сделали. Танк потеряли — жалко, — говорит Гэсэр. — Теперь будем более опытные. Но боевую задачу выполнили, все вроде бы довольны. Боевой дух у всех парней отличный, и в целом всё хорошо!»

По словам Гэсэра и Дмитрия, моральный настрой в их подразделениях очень поддерживают их командиры. Так, командир батальона, в котором они служат, 35-летний майор Энвер Набиев осенью прошлого года был удостоен звания Герой России.

«Наш комбат и командир роты — они самые лучшие! Мы на них равняемся. Комбат наш — Герой России, пример для нас», — говорят военнослужащие.

За время службы они ещё не были дома и очень скучают по родным и даже коллегам.

«Можно от вас передать привет своему авиазаводу? 17-й цех, авиазавод Улан-Удэ! Я там до сих пор работаю. Как вернусь (со спецоперации), сразу туда. И маме своей привет передаю», — улыбается Дмитрий.

Ему и сослуживцам регулярно приходят посылки от жителей Бурятии. Солдаты дорожат не только вещами, но и письмами, которые им пишут родные, а также незнакомые соотечественники. Так, Гэсэр с Нового года всегда носит при себе письмо от школьников из Бурятии. Оно было с ним и в первом боевом выходе.

«Дорогой солдат! Я учусь в шестом классе, увлекаюсь спортом, но больше всего люблю баскетбол. Я хочу, чтобы поскорее закончилась война, чтобы все страны стали дружны между собой и чтобы больше никогда не было войны. Желаю тебе здоровья, хорошего настроения, удачи и скорейшего возвращения домой», — читает танкист.