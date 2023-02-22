«Упреждающими ударами наступление было сорвано»: в ЛНР заявили о неудачной контратаке ВСУ на Краснолиманском направлении
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Российские войска пресекли попытку киевских силовиков контратаковать на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на источники.
«Украинские боевики предприняли действия наступательного характера из районов населённых пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить наши позиции, которые были отбиты у противника ранее. Упреждающими ударами наступление вооружённых формирований Украины было сорвано», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, украинские военные пытались создать огневой мешок, но их замысел был предотвращён упреждающими ударами.
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении более 200 военных, три боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО «Град», самоходную гаубицу «Гвоздика», гаубицу Д-30, а также две американские гаубицы М101.
Кременная
Киевский режим ежедневно перебрасывает в район населённого пункта Кременная не менее роты военнослужащих, отметил Андрей Марочко. По его словам, такая ситуация свидетельствует о желании восполнить потери.
«Ударные группировки, которые были сформированы противником в этом районе ранее, уже не способны выполнять задачи по предназначению и сейчас перешли в глухую оборону. Украинское командование, зная реальную оперативную обстановку, действий по сохранению жизней своих военнослужащих не предпринимает», — подчеркнул он.
Как ранее сообщал RT, 16 февраля реактивной артиллерией ВС РФ был нанесён удар по колонне техники ВСУ в районе Дробышева в 40 км от Кременной. В результате были уничтожены грузовики с платформой для перевозки бронетехники, переданные ВСУ несколько дней назад. Кроме того, ликвидировано несколько небронированных пикапов с личным составом.
«Байдену нужна война ценой хоть всех жителей постукраинского пространства»
Вашингтон принуждает Киев к наступлению на южном направлении, считает председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Байдену нужна война ценой хоть всех жителей постукраинского пространства, лишь бы заработать себе политические баллы и дивиденды в преддверии новой избирательной гонки и показать себя американскому народу в роли вершителя мира», — сказал он в разговоре с РИА Новости.
По его мнению, американский лидер своим визитом на Украину продемонстрировал, что в его приоритете оккупация южнорусских земель, а не решение проблем в собственной стране.
«Байден не поехал в штат Огайо, где произошла экологическая катастрофа, когда надо быть с американским народом, зато решил побывать в Киеве и отдал предпочтение объятьям с Зеленским», — отметил Рогов.
Херсонская область
Жители Херсонской области возвращаются в безопасные населённые пункты левобережной части региона. Об этом сообщил в среду врио губернатора Владимир Сальдо.Также на russian.rt.com На Донецком направлении: МО РФ сообщило об уничтожении российскими военными двух установок HIMARS в районе Краматорска
«Возвращаются специалисты в административные центры, приезжают назад из эвакуации жители населённых пунктов Левобережья, не входящих в 15-километровую зону, в которых жизнь стабильна и нет угрозы обстрелов или она невелика», — цитирует его ТАСС.
Он также рассказал о единичных случаях возвращения людей с территории, подконтрольной киевскому режиму.
«Массового возвращения туда нет. МЧС и Минтранс продолжают эвакуацию оттуда населения, в первую очередь пенсионеров и прочих лиц, нуждающихся в помощи и уходе. Однако жизнь продолжается и в городах и посёлках 15-километровой зоны. Работают коммунальные и некоторые промышленные предприятия», — пояснил Сальдо.
Напомним, что 18 октября 2022 года на фоне атак ВСУ на Херсон было объявлено об эвакуации мирных жителей. В частности, тогда было принято решение организованно переместить гражданское население Бериславского, Белозёрского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.