«Упреждающими ударами наступление было сорвано»: в ЛНР заявили о неудачной контратаке ВСУ на Краснолиманском направлении

Вооружённые силы России пресекли попытку контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Отмечается, что подконтрольные киевскому режиму военные пытались создать огневой мешок, но их замысел был сорван «упреждающими ударами». Наряду с этим фиксируется, что украинское командование ежедневно перебрасывает на Кременское направление не менее роты солдат, пытаясь восполнить потери.

Российские войска пресекли попытку киевских силовиков контратаковать на Краснолиманском направлении. Об этом сообщил военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на источники.

«Украинские боевики предприняли действия наступательного характера из районов населённых пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить наши позиции, которые были отбиты у противника ранее. Упреждающими ударами наступление вооружённых формирований Украины было сорвано», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, украинские военные пытались создать огневой мешок, но их замысел был предотвращён упреждающими ударами.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что ВСУ потеряли на Краснолиманском направлении более 200 военных, три боевые бронированные машины, боевую машину РСЗО «Град», самоходную гаубицу «Гвоздика», гаубицу Д-30, а также две американские гаубицы М101.

Кременная

Киевский режим ежедневно перебрасывает в район населённого пункта Кременная не менее роты военнослужащих, отметил Андрей Марочко. По его словам, такая ситуация свидетельствует о желании восполнить потери.

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«Ударные группировки, которые были сформированы противником в этом районе ранее, уже не способны выполнять задачи по предназначению и сейчас перешли в глухую оборону. Украинское командование, зная реальную оперативную обстановку, действий по сохранению жизней своих военнослужащих не предпринимает», — подчеркнул он.

Как ранее сообщал RT, 16 февраля реактивной артиллерией ВС РФ был нанесён удар по колонне техники ВСУ в районе Дробышева в 40 км от Кременной. В результате были уничтожены грузовики с платформой для перевозки бронетехники, переданные ВСУ несколько дней назад. Кроме того, ликвидировано несколько небронированных пикапов с личным составом.

«Байдену нужна война ценой хоть всех жителей постукраинского пространства»

Вашингтон принуждает Киев к наступлению на южном направлении, считает председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Байдену нужна война ценой хоть всех жителей постукраинского пространства, лишь бы заработать себе политические баллы и дивиденды в преддверии новой избирательной гонки и показать себя американскому народу в роли вершителя мира», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

По его мнению, американский лидер своим визитом на Украину продемонстрировал, что в его приоритете оккупация южнорусских земель, а не решение проблем в собственной стране.

«Байден не поехал в штат Огайо, где произошла экологическая катастрофа, когда надо быть с американским народом, зато решил побывать в Киеве и отдал предпочтение объятьям с Зеленским», — отметил Рогов.

Херсонская область

Жители Херсонской области возвращаются в безопасные населённые пункты левобережной части региона. Об этом сообщил в среду врио губернатора Владимир Сальдо.

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«Возвращаются специалисты в административные центры, приезжают назад из эвакуации жители населённых пунктов Левобережья, не входящих в 15-километровую зону, в которых жизнь стабильна и нет угрозы обстрелов или она невелика», — цитирует его ТАСС.

Он также рассказал о единичных случаях возвращения людей с территории, подконтрольной киевскому режиму.

«Массового возвращения туда нет. МЧС и Минтранс продолжают эвакуацию оттуда населения, в первую очередь пенсионеров и прочих лиц, нуждающихся в помощи и уходе. Однако жизнь продолжается и в городах и посёлках 15-километровой зоны. Работают коммунальные и некоторые промышленные предприятия», — пояснил Сальдо.

Напомним, что 18 октября 2022 года на фоне атак ВСУ на Херсон было объявлено об эвакуации мирных жителей. В частности, тогда было принято решение организованно переместить гражданское население Бериславского, Белозёрского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.