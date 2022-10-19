«На данном этапе все атаки отражены»: в Херсонской области сообщили о наступлении со стороны ВСУ

Российские войска отразили все атаки, которые ВСУ предприняли в направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области, заявил замгубернатора региона Кирилл Стремоусов. По его словам, противник атаковал силами двух батальонов пехоты и одного танкового. Ранее Стремоусов сообщал, что киевский режим стянул к Херсонской области несколько десятков тысяч бойцов ВСУ и очень большое количество военной техники. В то же время в Херсонской области на неделю закрыли въезд для гражданских лиц, а также объявили о намерении переместить местных жителей на левый берег Днепра.

Украинские вооружённые формирования перешли в наступление в направлении Новая Каменка — Берислав Херсонской области, сообщил в своём Telegram-канале заместитель губернатора региона Кирилл Стремоусов.

По его словам, речь идёт о двух батальонах пехоты 128-й горно-штурмовой бригады ВСУ и танковом батальоне 17-й бригады ВСУ. Также отмечается большое количество БПЛА среднего действия, в том числе разведывательный Bayraktar.

«На данном этапе все атаки отражены и продолжаем удерживать линию обороны», — сказал Стремоусов на видео.

Ранее он сообщал, что киевский режим стянул к региону несколько десятков тысяч бойцов ВСУ и очень большое количество военной техники. Он также подчёркивал, что никто не собирается сдавать Херсон.

Закрытие въезда гражданским в Херсонскую область

Между тем въезд для гражданского населения в Херсон с левого берега на семь дней закрыт, сообщили власти региона.

«В связи с напряжённой ситуацией на линии соприкосновения и повышенной угрозой нанесения массированного ракетно-артиллерийского удара по территории Херсонской области и городу Херсону принято решение с сегодняшнего дня закрыть въезд на правобережную часть области сроком на семь дней», — заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Он также отметил, что допуск на Херсонщину будет осуществляться по пропускам. Речь идёт о лицах, занимающихся обеспечением, снабжением, а также работающих в коммунальных органах.

В ближайшие шесть дней власти Херсонской области намерены переместить на левый берег Днепра и в другие регионы РФ около 50—60 тыс. мирных жителей. «На левом берегу подготовлены места, где люди могут какое-то время находиться. Потому что они всё равно верят, что это временно. Все мы верим, что это временно — на период выполнения военных задач, которые стоят перед военными», — пояснил Сальдо в эфире «Соловьёв LIVE».

По его словам, существует опасность того, что ВСУ разрушат шлюзы Каховской ГЭС, в результате чего Херсон окажется под угрозой затопления.

«Вода в некоторых местах поднимется на метр, там людей надо быстрее вывозить. Херсон сам находится на высоком берегу, и только новые районы, острова наши, микрорайон Корабел — там возможно поднятие воды выше уровня фундамента, и будет угроза для стойкости домов», — подчеркнул Сальдо.

Вдобавок уже началась передислокация министерств и подразделений администрации Херсонской области на левый берег Днепра.

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«Уже сегодня все властные структуры военно-гражданской администрации, все министерства тоже переезжают на левобережье, и управление на этот период будет вестись с левого берега нашей Херсонщины», — добавил Сальдо.

Вечером 18 октября врио губернатора Херсонской области сообщил, что в связи с тем, что Киев накапливает силы для широкомасштабного наступления, принято решение организованно переместить гражданское население Бериславского, Белозёрского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра.

«Это решение вызвано созданием масштабных оборонительных укреплений, чтобы любое нападение было отбито. Там, где действуют военные, гражданским людям не место. Пусть армия России выполнит свою задачу», — говорил он.

В свою очередь, командующий объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил о непростой ситуации на Херсонском направлении, подчеркнув, что киевский режим применяет запрещённые методы войны в районе Херсона, а также готовит массированный ракетный удар по плотине Каховской ГЭС. По его словам, такие действия Украины могут привести к уничтожению инфраструктуры и большим жертвам среди гражданских.

«В этих условиях нашей первоочередной задачей является сохранение жизни и здоровья мирных граждан. Поэтому прежде всего российская армия обеспечит безопасный, уже объявленный выезд населения по готовящейся правительством России программе переселения», — добавил генерал.