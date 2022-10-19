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В Херсонской области на левый берег Днепра планируют перевезти около 60 тысяч человек

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Власти Херсонской области планируют в течение недели перевезти на левый берег Днепра около 50—60 тыс. человек, сообщил врио губернатора области Владимир Сальдо в эфире «Соловьёв LIVE».
В Херсонской области на левый берег Днепра планируют перевезти около 60 тысяч человек
  • AFP
  • © Andrey BORODULIN

Как пояснил чиновник, если ВСУ нанесут удары по шлюзам Каховской ГЭС, то вода подойдёт к Херсону и в некоторых местах поднимется на метр, поэтому людей оттуда желательно вывозить.

«Херсон сам находится на высоком берегу, и только новые районы, острова наши, микрорайон «Корабел» — там возможно поднятие воды выше уровня фундамента и будет угроза для стойкости домов», — цитирует Сальдо РИА Новости.

18 октября стало известно, что власти Херсонской области приняли решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозёрского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра на фоне подготовки ВСУ к наступлению.

Решение это также принято в связи с созданием масштабных оборонительных укреплений.

Командующий Объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что российская армия обеспечит безопасный уже объявленный выезд жителей Херсонской области по готовящейся правительством программе переселения.

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