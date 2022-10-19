Сальдо: на семь дней закрывается въезд гражданских лиц в Херсонскую область

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что на семь дней закрывается въезд гражданских лиц в регион.

«На семь дней закрывается въезд на территорию Херсонской области гражданских лиц», — сказал Сальдо в эфире телеканала «Россия 24».

Отмечается, что въезд будет разрешён только по пропускам комендатуры для работников снабжающих компаний.

Ранее сообщалось, что власти Херсонской области приняли решение объявить об организованном перемещении гражданского населения Бериславского, Белозёрского, Снигирёвского и Александровского муниципалитетов на левый берег Днепра на фоне подготовки ВСУ к наступлению.

Командующий объединённой группировкой войск в районе проведения СВО генерал армии Сергей Суровикин назвал опасной обстановку в Херсоне для его жителей.

По его словам, российская армия обеспечит безопасный уже объявленный выезд жителей Херсонской области по готовящейся правительством программе переселения.