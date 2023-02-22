В Горловке произошло возгорание на складе исправительной колонии из-за обстрелов ВСУ
- РИА Новости
Как сообщает РИА Новости, об этом Приходько написал в Telegram.
«Украинские террористы подвергли обстрелу посёлок Мичурина (Никитовский район Горловки). В результате прямого попадания вражеского снаряда в кровлю склада Мичуринской исправительной колонии возникло возгорание», — указал он.
Ранее сообщалось, что украинские террористы выпустили шесть ракет из РСЗО по Дебальцеву в Донецкой Народной Республике.