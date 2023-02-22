В Горловке произошло возгорание на складе исправительной колонии из-за обстрелов ВСУ

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что на складе исправительной колонии, расположенной в городе, произошло возгорание после обстрелов боевиков ВСУ.

Как сообщает РИА Новости, об этом Приходько написал в Telegram.

«Украинские террористы подвергли обстрелу посёлок Мичурина (Никитовский район Горловки). В результате прямого попадания вражеского снаряда в кровлю склада Мичуринской исправительной колонии возникло возгорание», — указал он.

Ранее сообщалось, что украинские террористы выпустили шесть ракет из РСЗО по Дебальцеву в Донецкой Народной Республике.