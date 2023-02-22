«Известия»: украинские силы всё чаще теряют РСЗО HIMARS

Систематическое уничтожение американских РСЗО HIMARS в зоне спецоперации говорит о том, что российские войска нашли способ противодействия этому оружию, а в дальнейшем ВСУ будут терять ещё больше машин, пишут «Известия». Как отмечает издание, большую роль в этом играют БПЛА и другие виды разведки, включая спутниковую.

«Можно предположить, что здесь большую роль играют наши разведывательные беспилотные аппараты, а также другая разведка, включая спутниковую. Это не первый случай, когда противник теряет эти машины. Поэтому можно говорить о том, что против них ведётся системная работа», — сказал военный эксперт Василий Дандыкин.

21 февраля российское Минобороны сообщило, что ВС России в ходе наступления на Донецком направлении в районе Краматорска уничтожили две установки HIMARS.

17 февраля ведомство также заявило, что один HIMARS уничтожен на Херсонском направлении.

Как отмечали обозреватели The Washington Post, именно американские военные координируют удары ВСУ из HIMARS по российским позициям.