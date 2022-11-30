«Сугубо боевые задачи»: в МИД РФ заявили о праве считать используемые Киевом западные спутники законными целями

Директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков заявил, что Россия вправе считать законными целями американские спутники, используемые для поддержки украинских войск. По словам дипломата, западная группировка низкоорбитальных аппаратов решает сугубо боевые задачи ВСУ по вскрытию мест дислокации российских войск и управлению беспилотниками. В МИД также заявили об отсутствии условий для переговоров с США о безопасности, поскольку Вашингтон продолжает поставки оружия на Украину.

Американские спутники, используемые для поддержки ВСУ, могут стать законной целью для российских военных, заявил директор департамента МИД по нераспространению и контролю над вооружениями Владимир Ермаков.

«Подтверждаем, что подобная квазигражданская инфраструктура в случае её использования в военных действиях против России вполне логично может стать законной целью для ответного поражения», — приводит его слова РИА Новости.

По словам дипломата, подобное провокационное применение гражданских спутников «как минимум вызывает вопросы в контексте Договора о космосе, предполагающего его исключительно мирное использование, и требует самого серьёзного осуждения мировым сообществом».

Ермаков пояснил, что для поддержки ВСУ используется группировка низкоорбитальных аппаратов. Как уточнил дипломат, с её помощью «выполняются конкретные сугубо боевые задачи» по вскрытию мест дислокации, маршрутов передвижения и действий российских войск, управлению ударными беспилотными летательными аппаратами, а также целевому наведению из космоса высокоточных боеприпасов.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что переговоры с США по вопросам безопасности невозможны на фоне поставок Киеву оружия из Вашингтона.

Так дипломат прокомментировала перенос российской стороной заседания двусторонней консультативной комиссии России и США по договору о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).

В эфире Радио Sputnik она отметила, что речь идёт не просто о переговорном процессе, а о вопросах безопасности. Захарова напомнила, что США намерены поставить ещё больше вооружений в регион конфликта, в который непосредственно вовлечена РФ.

Также на russian.rt.com МИД России связал перенос комиссии по ДСНВ с деградацией отношений Москвы и Вашингтона

«То есть они будут поставлять всё это вооружение, они будут науськивать киевский режим на ещё большее кровопролитие, они будут выделять деньги на экстремистскую деятельность под эгидой малоадекватных людей на Банковой, а мы будем с ними сидеть за одним столом и обсуждать вопросы обоюдной безопасности?» — задалась вопросом Захарова.

По её словам, реальность «не позволяет садиться за стол переговоров по вопросам безопасности с теми, кто эту безопасность разрушает».

Обстановка в ЛНР

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что украинское командование на местах попросило разъяснений у вышестоящего руководства относительно указаний по взятию населённого пункта Сватово.

По его словам, это произошло «ввиду постоянных потерь, недостаточного количества боеприпасов, материальных средств, вооружения и техники для выполнения боевого распоряжения».

Как пояснил Марочко, командиры штурмовых подразделений ВСУ написали рапорта, в которых они просят разъяснить и обосновать расчёт сил и средств при планировании операции, а также целесообразность дальнейших наступательных действий при отсутствии необходимых ресурсов.

Кроме того, представитель Народной милиции ЛНР рассказал о разногласиях между украинскими военными и польскими военнослужащими в рядах ВСУ.

Как заявил Марочко, польские военнослужащие имеют ряд привилегий по сравнению с украинцами. В частности, как заявил офицер Народной милиции, помимо установленного денежного довольствия, поляки получают дополнительные финансы в виде донатов.

Кроме того, им поступает большое количество экипировки и спецсредств от «западных меценатов», тогда как украинцы закупают всё на собственные средства.

«Поляки в общении проявляют высокомерие и относятся к украинцам как людям второго сорта. Эти факты, а также ряд других преференций иностранцам вызывают недовольство украинцев, что нередко заканчивается драками или перестрелками с поляками», — написал Марочко в Telegram.

Обстрелы ДНР и ЛНР

В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), 30 ноября заявили о 36 фактах ведения огня со стороны ВСУ за истекшие сутки.

При обстрелах противник применял артиллерию калибра 122, 152 и 155 мм, а также реактивные системы залпового огня «Град» и HIMARS. По направлению ДНР выпущено 162 единицы различных боеприпасов.

Ранены три человека, повреждено 28 домов и три объекта гражданской инфраструктуры.

В представительстве ЛНР в СЦКК, в свою очередь, заявили о двух обстрелах за истекшие сутки. Противник применял РСЗО и беспилотники.

В результате обстрелов погиб один человек, ещё один ранен. Повреждено 11 домов.