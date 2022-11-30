Марочко заявил о росте разногласий между украинскими военными и польскими наёмниками

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Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что военнослужащие ВС Украины всё чаще выражают недовольство отношением к ним польских наёмников и их привилегиями.
Марочко заявил о росте разногласий между украинскими военными и польскими наёмниками
  • Legion-Media

«В рядах ВСУ растут разногласия между украинскими военнослужащими и польскими наёмниками. Несмотря на относительно равные условия несения службы, польские военнослужащие имеют ряд привилегий по сравнению с украинцами», — написал он в Telegram.

Марочко отметил, что, помимо установленного денежного довольствия, поляки получают дополнительные финансы в виде пожертвований, также от западных меценатов им поступает большое количество экипировки и спецсредств, а украинцы закупают всё на свои деньги.

Ранее он сообщил, что польские наёмники, которые воюют на стороне Киева, несут колоссальные потери. Марочко рассказал, что скопление польских наёмников фиксировали в районах Кременной, Лисичанска, Сватова и на других направлениях.

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