Офицер Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко заявил, что военнослужащие ВС Украины всё чаще выражают недовольство отношением к ним польских наёмников и их привилегиями.

«В рядах ВСУ растут разногласия между украинскими военнослужащими и польскими наёмниками. Несмотря на относительно равные условия несения службы, польские военнослужащие имеют ряд привилегий по сравнению с украинцами», — написал он в Telegram.

Марочко отметил, что, помимо установленного денежного довольствия, поляки получают дополнительные финансы в виде пожертвований, также от западных меценатов им поступает большое количество экипировки и спецсредств, а украинцы закупают всё на свои деньги.

Ранее он сообщил, что польские наёмники, которые воюют на стороне Киева, несут колоссальные потери. Марочко рассказал, что скопление польских наёмников фиксировали в районах Кременной, Лисичанска, Сватова и на других направлениях.