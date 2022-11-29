МИД России связал перенос комиссии по ДСНВ с деградацией отношений Москвы и Вашингтона

Решение о переносе заседания консультативной комиссии по Договору об СНВ принято с учётом крайне негативной ситуации в отношениях России и Соединённых Штатов, заявили в российском МИД.

Соответствующий комментарий в своём Telegram опубликовала представитель МИД Мария Захарова.

«Решение... было принято на политическом уровне с учётом той крайне негативной ситуации в российско-американских отношениях, которая была создана Вашингтоном и продолжает неуклонно деградировать», — отметила дипломат.

По её словам, на всех направлениях отмечается «высочайший уровень токсичности» и враждебности со стороны Вашингтона.

Почти каждый шаг США применительно к России подчинён «патологическому стремлению навредить» ей везде, где только возможно, подчеркнула Захарова.

28 ноября стало известно, что сессия российско-американской консультативной комиссии по Договору о СНВ, ранее запланированная на 29 ноября — 6 декабря, не состоится в эти даты и будет проведена позднее.

Замглавы МИД Сергей Рябков пояснил, что американские коллеги по ряду направлений демонстрировали нежелание воспринимать сигналы России и считаться с её приоритетами.