«Грады» по мирной инфраструктуре: ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР
- Последствия обстрелов ВСУ гражданской инфраструктуры в Донецке. Архивное фото
- РИА Новости
- © Виктор Антонюк
В результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики за минувшие сутки погиб один человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«За прошедшие сутки сведения о гибели гражданского лица — женщины, в Кировском районе Донецка», — говорится в сообщении.
При этом ещё четыре мирных жителя получили ранения.
В общей сложности за минувшие сутки территория ДНР 35 раз подверглась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 178 единиц различных боеприпасов из артиллерии 155, 152 и 122 мм и 120-мм миномётов, а также РСЗО «Град».
«Повреждены 12 домостроений в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры», — отмечается в официальной информационной сводке СЦКК ДНР.
Работа по позициям ВСУ на Авдеевском направлении
Российские войска продолжают продвижение в сторону Авдеевки. В 1-й Славянской бригаде Донецкой Народной Республики рассказали, как ведётся огонь по позициям украинских вооружённых формирований.
Танкисты ведут огонь по окопам и блиндажам украинских формирований, не позволяя им накапливать силы.
«Каждый день практически работаем, единственное, что может стать помехой, — сильный туман. А так в ясную погоду работаем всё время», — приводит РИА Новости слова танкиста.
В свою очередь, оператор беспилотника рассказал, что противник отошёл за населённый пункт Опытное: «Сейчас Опытное прошли, двигаемся дальше в направлении Авдеевки. Обнаруживаем цели, по связи на нас выходят, дают координаты — и отрабатываем».
Участие чеченских подразделений в СВО
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили вопросы участия чеченских подразделений в спецоперации на Украине. В частности, руководитель Чеченской Республики доложил об успешном комплектовании в регионе новых подразделений Минобороны РФ и Росгвардии бойцами, уже имеющими опыт участия в боевых действиях, а также о снабжении подразделений, оснащённости техникой, тактических возможностях.
«Владимир Владимирович в ходе диалога отметил большой вклад региона в проведение СВО, в частности достижения наших бойцов на передовой, их боевой настрой и опыт, комплектование военных подразделений и подготовку добровольческих отрядов. Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что сегодня Россия — страна сплочённых патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.
Он также выразил уверенность, что Россия одержит победу «в борьбе с неонацизмом и натовской агрессией».
25 ноября Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих попросил поблагодарить чеченских бойцов за вклад в работу в рамках спецоперации.
Снимок обесточенной Украины
NASA опубликовало спутниковый снимок поверхности Земли, сделанный в ночь после массированных ударов по военной инфраструктуре Украины в среду, 23 ноября.Также на russian.rt.com NASA опубликовало спутниковый снимок с Украиной после массированных ударов 23 ноября
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в результате проведённого российскими ВС 23 ноября массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики была нарушена переброска резервов украинских войск.
«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
- Зеленский отметил некачественную работу некоторых «пунктов несокрушимости» на Украине
- SCMP: Зеленский должен отказаться от условий о «возвращении территорий»
- В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
- NASA опубликовало спутниковый снимок с Украиной после массированных ударов 23 ноября