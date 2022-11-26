«Грады» по мирной инфраструктуре: ВСУ за сутки 35 раз обстреляли территорию ДНР

За последние сутки в результате обстрелов территории Донецкой Народной Республики со стороны украинских формирований погиб один человек, ранения получили четыре мирных жителя, следует из сводки ДНР в СЦКК. В общей сложности территория республики за прошедшие 24 часа была обстреляна ВСУ 35 раз.

В результате обстрелов со стороны вооружённых формирований Украины на территории Донецкой Народной Республики за минувшие сутки погиб один человек, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За прошедшие сутки сведения о гибели гражданского лица — женщины, в Кировском районе Донецка», — говорится в сообщении.

При этом ещё четыре мирных жителя получили ранения.

В общей сложности за минувшие сутки территория ДНР 35 раз подверглась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 178 единиц различных боеприпасов из артиллерии 155, 152 и 122 мм и 120-мм миномётов, а также РСЗО «Град».

«Повреждены 12 домостроений в Куйбышевском и Киевском районах Донецка, Червоногвардейском районе Макеевки, а также четыре объекта гражданской инфраструктуры», — отмечается в официальной информационной сводке СЦКК ДНР.

Работа по позициям ВСУ на Авдеевском направлении

Российские войска продолжают продвижение в сторону Авдеевки. В 1-й Славянской бригаде Донецкой Народной Республики рассказали, как ведётся огонь по позициям украинских вооружённых формирований.

Танкисты ведут огонь по окопам и блиндажам украинских формирований, не позволяя им накапливать силы.

«Каждый день практически работаем, единственное, что может стать помехой, — сильный туман. А так в ясную погоду работаем всё время», — приводит РИА Новости слова танкиста.

В свою очередь, оператор беспилотника рассказал, что противник отошёл за населённый пункт Опытное: «Сейчас Опытное прошли, двигаемся дальше в направлении Авдеевки. Обнаруживаем цели, по связи на нас выходят, дают координаты — и отрабатываем».

Участие чеченских подразделений в СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своей встрече с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой они обсудили вопросы участия чеченских подразделений в спецоперации на Украине. В частности, руководитель Чеченской Республики доложил об успешном комплектовании в регионе новых подразделений Минобороны РФ и Росгвардии бойцами, уже имеющими опыт участия в боевых действиях, а также о снабжении подразделений, оснащённости техникой, тактических возможностях.

«Владимир Владимирович в ходе диалога отметил большой вклад региона в проведение СВО, в частности достижения наших бойцов на передовой, их боевой настрой и опыт, комплектование военных подразделений и подготовку добровольческих отрядов. Верховный Главнокомандующий подчеркнул, что сегодня Россия — страна сплочённых патриотов, которая справляется с западными нападками как единая большая и дружная семья», — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Он также выразил уверенность, что Россия одержит победу «в борьбе с неонацизмом и натовской агрессией».

25 ноября Владимир Путин на встрече с матерями военнослужащих попросил поблагодарить чеченских бойцов за вклад в работу в рамках спецоперации.

Снимок обесточенной Украины

NASA опубликовало спутниковый снимок поверхности Земли, сделанный в ночь после массированных ударов по военной инфраструктуре Украины в среду, 23 ноября.

Также на russian.rt.com NASA опубликовало спутниковый снимок с Украиной после массированных ударов 23 ноября

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в результате проведённого российскими ВС 23 ноября массированного удара высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики была нарушена переброска резервов украинских войск.

«Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — сообщил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.