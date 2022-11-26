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В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

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Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике снарядами натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Уточняется, что обстрел зафиксирован в 03:55 мск.

ВСУ выпустили четыре снаряда.

Ранее стало известно, что шесть человек погибли в результате миномётных обстрелов Новой Каховки в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины.

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