В ДНР сообщили, что ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами

Украинские военные обстреляли Кировский район Донецка в Донецкой Народной Республике снарядами натовского калибра, сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

Уточняется, что обстрел зафиксирован в 03:55 мск. ВСУ выпустили четыре снаряда. Ранее стало известно, что шесть человек погибли в результате миномётных обстрелов Новой Каховки в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины.