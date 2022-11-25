Шесть человек погибли при миномётных обстрелах Новой Каховки со стороны ВСУ

Шесть человек погибли в результате миномётных обстрелов Новой Каховки в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины.

AP

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Об этом сообщила местная администрация. «В течение 25 ноября в Новой Каховке под украинскими минами погибли шестеро мирных жителей», — цитирует сообщение ТАСС. Ранее сообщалось, что два человека погибли при обстреле Новой Каховки боевиками ВСУ.