Шесть человек погибли при миномётных обстрелах Новой Каховки со стороны ВСУ
Шесть человек погибли в результате миномётных обстрелов Новой Каховки в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины.
- AP
- © LIBKOS
Об этом сообщила местная администрация.
«В течение 25 ноября в Новой Каховке под украинскими минами погибли шестеро мирных жителей», — цитирует сообщение ТАСС.
Ранее сообщалось, что два человека погибли при обстреле Новой Каховки боевиками ВСУ.
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