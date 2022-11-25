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Шесть человек погибли при миномётных обстрелах Новой Каховки со стороны ВСУ

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Шесть человек погибли в результате миномётных обстрелов Новой Каховки в Херсонской области со стороны Вооружённых сил Украины.
Шесть человек погибли при миномётных обстрелах Новой Каховки со стороны ВСУ
  • AP
  • © LIBKOS

Об этом сообщила местная администрация.

«В течение 25 ноября в Новой Каховке под украинскими минами погибли шестеро мирных жителей», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при обстреле Новой Каховки боевиками ВСУ.

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