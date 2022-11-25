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Два человека погибли при обстреле Новой Каховки боевиками ВСУ

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Два человека погибли и ещё несколько пострадали в результате ночного массированного миномётного обстрела города Новая Каховка в Херсонской области со стороны боевиков киевского режима.
Два человека погибли при обстреле Новой Каховки боевиками ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление администрации Новокаховского городского округа в Telegram.

«В ночь с 24 на 25 ноября Новая Каховка подверглась массированному миномётному обстрелу, который начался в 21:30 (мск) и продолжился до утра», — сказали в администрации.

Отмечается, что украинские боевики подвергли обстрелу центр города и жилую застройку в районе стоматологической поликлиники и Свято-Андреевского храма.

«Погибли две женщины, несколько человек ранены. Полностью разрушены три одноэтажных дома», — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ обстреляли населённый пункт Троицкое в ДНР из РСЗО «Град».

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