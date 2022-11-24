Боевики ВСУ обстреляли населённый пункт Троицкое в ДНР из РСЗО «Град»
- AP
- © Evgeniy Maloletka
«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:20 — населённый пункт Заря — населённый пункт Троицкое: выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев рассказал, что украинские военные осуществляют регулярный обстрел Новой Каховки из артиллерийских орудий и крупнокалиберных пулемётов.