Боевики ВСУ обстреляли населённый пункт Троицкое в ДНР из РСЗО «Град»

В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что боевики ВСУ обстреляли населённый пункт Троицкое в Донецкой Народной Республике из РСЗО «Град».

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:20 — населённый пункт Заря — населённый пункт Троицкое: выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев рассказал, что украинские военные осуществляют регулярный обстрел Новой Каховки из артиллерийских орудий и крупнокалиберных пулемётов.