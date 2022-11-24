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Боевики ВСУ обстреляли населённый пункт Троицкое в ДНР из РСЗО «Град»

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В представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что боевики ВСУ обстреляли населённый пункт Троицкое в Донецкой Народной Республике из РСЗО «Град».
Боевики ВСУ обстреляли населённый пункт Троицкое в ДНР из РСЗО «Град»
  • AP
  • © Evgeniy Maloletka

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 11:20 — населённый пункт Заря — населённый пункт Троицкое: выпущено десять ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.

Ранее глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев рассказал, что украинские военные осуществляют регулярный обстрел Новой Каховки из артиллерийских орудий и крупнокалиберных пулемётов.

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