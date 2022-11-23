Власти Новой Каховки сообщили о регулярных обстрелах города со стороны ВСУ
- РИА Новости
«И удары осуществляются постоянно по городу, и у нас уже пострадали и объекты культуры, те, которые оставались целые до настоящего момента», — рассказал Леонтьев ТАСС.
Он добавил, что в результате атак повреждены также все медицинские учреждения города.
21 ноября жителей призвали срочно покинуть Каховский район Херсонской области из-за высокого уровня военной угрозы.
18 ноября двое мирных жителей погибли, шесть получили ранения при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ.