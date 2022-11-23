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Власти Новой Каховки сообщили о регулярных обстрелах города со стороны ВСУ

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Украинские военные осуществляют регулярный обстрел Новой Каховки из артиллерийских орудий и крупнокалиберных пулемётов. Об этом сообщил глава Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.
Власти Новой Каховки сообщили о регулярных обстрелах города со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«И удары осуществляются постоянно по городу, и у нас уже пострадали и объекты культуры, те, которые оставались целые до настоящего момента», — рассказал Леонтьев ТАСС.

Он добавил, что в результате атак повреждены также все медицинские учреждения города.

21 ноября жителей призвали срочно покинуть Каховский район Херсонской области из-за высокого уровня военной угрозы.

18 ноября двое мирных жителей погибли, шесть получили ранения при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ

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