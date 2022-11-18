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В Новой Каховке погибли два мирных жителя в результате обстрела ВСУ

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Двое мирных жителей погибли, шесть получили ранения при обстреле Новой Каховки со стороны ВСУ, заявили в горадминистрации.
В Новой Каховке погибли два мирных жителя в результате обстрела ВСУ
  • AFP

«В четверг, 17 ноября, в результате неоднократных артиллерийско-миномётных обстрелов погибли два и ранены шесть гражданских лиц», — приводит сообщение РИА Новости.

Уточняется, что среди раненых есть двое сотрудников бригады электриков, один находится в тяжёлом состоянии.

Кроме того, десятки жителей города контужены.

Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что боевики ВСУ наносят хаотичные удары по жилым кварталам города.

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