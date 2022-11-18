В Новой Каховке погибли два мирных жителя в результате обстрела ВСУ
- AFP
«В четверг, 17 ноября, в результате неоднократных артиллерийско-миномётных обстрелов погибли два и ранены шесть гражданских лиц», — приводит сообщение РИА Новости.
Уточняется, что среди раненых есть двое сотрудников бригады электриков, один находится в тяжёлом состоянии.
Кроме того, десятки жителей города контужены.
Ранее глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что боевики ВСУ наносят хаотичные удары по жилым кварталам города.