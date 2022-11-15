В Новой Каховке заявили о хаотичных ударах боевиков ВСУ по жилым кварталам города
- РИА Новости
«Самое страшное — непрекращающиеся удары, они абсолютно хаотичны, бессистемны. Страдают только мирные люди», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, обстрелы идут «практически круглосуточно».
«Снаряды летят непосредственно в город, и гибнут, и ранены очень много людей, а контуженных — передать даже тяжело», — добавил он.
Ранее сообщалось, что сотрудники администрации Новой Каховки передислоцировались из-за обстрелов ВСУ.