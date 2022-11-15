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В Новой Каховке заявили о хаотичных ударах боевиков ВСУ по жилым кварталам города

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Глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев заявил, что боевики ВСУ наносят хаотичные удары по жилым кварталам города.
В Новой Каховке заявили о хаотичных ударах боевиков ВСУ по жилым кварталам города
  • РИА Новости

«Самое страшное — непрекращающиеся удары, они абсолютно хаотичны, бессистемны. Страдают только мирные люди», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, обстрелы идут «практически круглосуточно».

«Снаряды летят непосредственно в город, и гибнут, и ранены очень много людей, а контуженных — передать даже тяжело», — добавил он.

Ранее сообщалось, что сотрудники администрации Новой Каховки передислоцировались из-за обстрелов ВСУ.

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