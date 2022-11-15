Сотрудники администрации Новой Каховки передислоцировались из-за обстрелов ВСУ

Сотрудники администрации Новой Каховки в Херсонской области покинули город и переместились в безопасные места региона из-за постоянных обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации.

В сообщении говорится, что город оказался под непосредственным огневым воздействием артиллерии и миномётов ВСУ, а неизбирательный огонь украинских войск «сделал жизнь в городе небезопасной».

«Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений также покинули город и были передислоцированы в безопасные места области», — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что в городе в дежурном режиме работают бригады коммунальных предприятий и служб, обеспечивающих функционирование систем энергоснабжения и водоснабжения, а также соцслужб.

Ранее стало известно, что один человек погиб, трое получили ранения в результате обстрелов Новой Каховки со стороны ВСУ.