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Сотрудники администрации Новой Каховки передислоцировались из-за обстрелов ВСУ

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Сотрудники администрации Новой Каховки в Херсонской области покинули город и переместились в безопасные места региона из-за постоянных обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины.
Сотрудники администрации Новой Каховки передислоцировались из-за обстрелов ВСУ
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации.

В сообщении говорится, что город оказался под непосредственным огневым воздействием артиллерии и миномётов ВСУ, а неизбирательный огонь украинских войск «сделал жизнь в городе небезопасной».

«Сотрудники ВГА Новой Каховки, государственных и муниципальных учреждений также покинули город и были передислоцированы в безопасные места области», — заявили в пресс-службе. 

Отмечается, что в городе в дежурном режиме работают бригады коммунальных предприятий и служб, обеспечивающих функционирование систем энергоснабжения и водоснабжения, а также соцслужб.

Ранее стало известно, что один человек погиб, трое получили ранения в результате обстрелов Новой Каховки со стороны ВСУ.

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