В Новой Каховке сообщили о жертвах вследствие обстрела ВСУ

Один человек погиб, трое получили ранения в результате обстрелов Новой Каховки со стороны ВСУ, заявил глава горадминистрации Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».

«На этот момент достоверно известно об одном погибшем гражданском жителе, и три ранены», — цитирует его РИА Новости.

По словам Леонтьева, один из украинских снарядов упал в районе православного храма, где проходила служба.

Ранее он сообщил, что ВСУ намеренно ведут обстрел в момент выезда около 200 человек из города.

7 ноября он проинформировал о ежедневных обстрелах города со стороны Киева, основной целью обстрелов Леонтьев назвал Каховскую ГЭС.