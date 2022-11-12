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В Новой Каховке сообщили о жертвах вследствие обстрела ВСУ

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Один человек погиб, трое получили ранения в результате обстрелов Новой Каховки со стороны ВСУ, заявил глава горадминистрации Владимир Леонтьев в эфире телеканала «Россия 24».
В Новой Каховке сообщили о жертвах вследствие обстрела ВСУ
  • РИА Новости

«На этот момент достоверно известно об одном погибшем гражданском жителе, и три ранены», — цитирует его РИА Новости.

По словам Леонтьева, один из украинских снарядов упал в районе православного храма, где проходила служба.

Ранее он сообщил, что ВСУ намеренно ведут обстрел в момент выезда около 200 человек из города.

7 ноября он проинформировал о ежедневных обстрелах города со стороны Киева, основной целью обстрелов Леонтьев назвал Каховскую ГЭС.

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