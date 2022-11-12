В Новой Каховке сообщили о жертвах вследствие обстрела ВСУ
- РИА Новости
«На этот момент достоверно известно об одном погибшем гражданском жителе, и три ранены», — цитирует его РИА Новости.
По словам Леонтьева, один из украинских снарядов упал в районе православного храма, где проходила служба.
Ранее он сообщил, что ВСУ намеренно ведут обстрел в момент выезда около 200 человек из города.
7 ноября он проинформировал о ежедневных обстрелах города со стороны Киева, основной целью обстрелов Леонтьев назвал Каховскую ГЭС.