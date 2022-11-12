Власти Новой Каховки заявили о постоянных обстрелах города со стороны ВСУ
- РИА Новости
Леонтьев отметил, что ВСУ намеренно ведут обстрел в момент выезда людей из города.
«Дети, старики, инвалиды, женщины… Около 200 человек», — сказал он РИА Новости.
Леонтьев добавил, что информация о пострадавших уточняется.
«Обстрел продолжается прямо сейчас. Выезд на место затруднён, работает артиллерия», — указал он.
Ранее Леонтьев заявил, что украинская армия ударила по пригороду Новой Каховки, в результате чего были разрушены жилые дома.
Кроме того, 7 ноября он сообщил, что украинские военные ежедневно обстреливают город, а основной целью их обстрелов является Каховская ГЭС.