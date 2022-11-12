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Власти Новой Каховки заявили о постоянных обстрелах города со стороны ВСУ

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Украинские военные ведут постоянный обстрел центральных районов Новой Каховки, сообщил глава администрации города Владимир Леонтьев.
Власти Новой Каховки заявили о постоянных обстрелах города со стороны ВСУ
  • РИА Новости

Леонтьев отметил, что ВСУ намеренно ведут обстрел в момент выезда людей из города.

«Дети, старики, инвалиды, женщины… Около 200 человек», — сказал он РИА Новости.

Леонтьев добавил, что информация о пострадавших уточняется.

«Обстрел продолжается прямо сейчас. Выезд на место затруднён, работает артиллерия», — указал он.

Ранее Леонтьев заявил, что украинская армия ударила по пригороду Новой Каховки, в результате чего были разрушены жилые дома.

Кроме того, 7 ноября он сообщил, что украинские военные ежедневно обстреливают город, а основной целью их обстрелов является Каховская ГЭС.

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