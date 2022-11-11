В Новой Каховке сообщили о разрушении жилых домов вследствие удара ВСУ

Украинская армия ударила по пригороду Новой Каховки, в результате чего были разрушены жилые дома, заявил глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев.

РИА Новости

«Сейчас обстреляли населённый пункт Корсунка, пригород Новой Каховки. Пострадали жилые дома, автомобили, линии электропередачи», — сказал он РИА Новости. По словам Леонтьева, огонь вёлся из артиллерийских систем, что свидетельствует о приближении ВСУ к правобережной части Днепра. Ранее представитель администрации Новой Каховки Херсонской области Руслан Агаев заявил об увеличении интенсивности обстрелов гражданской инфраструктуры и Каховской ГЭС со стороны Вооружённых сил Украины.