Власти Новой Каховки заявили об увеличении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ
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По его словам, ВСУ наносят основные удары по Каховской ГЭС.
«Но и усилились, и участились обстрелы жилых массивов, производственных (объектов)», — цитирует его РИА Новости.
Он рассказал, что накануне украинские войска обстреляли санаторий, также снаряды прилетали по жилым массивам и подстанции.
Ранее РИА Новости сообщило, что около пяти взрывов раздались в небе над Новой Каховкой. Согласно предварительным данным, сработала система ПВО.