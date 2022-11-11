Власти Новой Каховки заявили об увеличении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

Представитель администрации Новой Каховки Херсонской области Руслан Агаев заявил об увеличении интенсивности обстрелов гражданской инфраструктуры и Каховской ГЭС со стороны Вооружённых сил Украины.

По его словам, ВСУ наносят основные удары по Каховской ГЭС.

«Но и усилились, и участились обстрелы жилых массивов, производственных (объектов)», — цитирует его РИА Новости.

Он рассказал, что накануне украинские войска обстреляли санаторий, также снаряды прилетали по жилым массивам и подстанции.

Ранее РИА Новости сообщило, что около пяти взрывов раздались в небе над Новой Каховкой. Согласно предварительным данным, сработала система ПВО.