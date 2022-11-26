Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует отказаться от выдвинутых им условий для переговоров о «возвращении территорий». Такое мнение выразил обозреватель Самид Баша в статье для издания South China Morning Post.

По мнению автора статьи, в интересах Украины отказаться от претензий на новые регионы России.

Баша подчеркнул, что киевские власти стремятся только вернуть «утраченные земли», а не достигнуть мира.

Ранее Зеленский в интервью изданию Financial Times заявил о готовности решать судьбу Крыма невоенным путём.

При этом Зеленский утверждает, что «не стоит тратить время», если решение по Крыму подтверждает, что полуостров входит в состав России.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом.