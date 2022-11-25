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Путин попросил поблагодарить чеченских бойцов за вклад в работу в рамках спецоперации

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Президент России Владимир Путин попросил передать благодарность бойцам из Чечни за вклад в работу в рамках спецоперации.
Путин попросил поблагодарить чеченских бойцов за вклад в работу в рамках спецоперации
  • РИА Новости
  • © Геннадий Дубовой

«Передавайте всем вашим близким, всем чеченцам передавайте слова благодарности за тот вклад в общую русскую борьбу и победу», — сказал он в ходе встречи с матерями военнослужащих. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более 20 тыс. чеченцев приняли участие в спецоперации на Украине, в настоящее время на передовой находятся более 9 тыс. бойцов.

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