Путин попросил поблагодарить чеченских бойцов за вклад в работу в рамках спецоперации

Президент России Владимир Путин попросил передать благодарность бойцам из Чечни за вклад в работу в рамках спецоперации.

«Передавайте всем вашим близким, всем чеченцам передавайте слова благодарности за тот вклад в общую русскую борьбу и победу», — сказал он в ходе встречи с матерями военнослужащих. Его слова приводит РИА Новости.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что более 20 тыс. чеченцев приняли участие в спецоперации на Украине, в настоящее время на передовой находятся более 9 тыс. бойцов.