«Переговоры прерваны не по нашей вине»: в России отреагировали на выдвигаемые Киевом условия диалога с Москвой

Российская сторона всегда говорила о готовности к переговорам с Украиной, заявили в МИД. По словам заместителя главы ведомства Андрея Руденко, у Москвы нет предварительных условий к диалогу с Киевом, кроме одного — чтобы Украина проявила добрую волю. Ранее Владимир Зеленский заявил об условиях для переговоров с Россией, среди которых восстановление территориальной целостности и компенсация убытков. В Совете Федерации усомнились в перспективах возврата границ и отметили, что Зеленский находится не в том положении, чтобы выдвигать Москве какие-либо условия.

В МИД России заявили, что Москва не выдвигала никаких предварительных условий для переговоров с Киевом. Такую точку зрения, в частности, высказал замглавы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко.

«С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю», — цитирует дипломата РИА Новости.

Замглавы МИД отметил, что речь идёт об осознанном выборе Киева, тогда как Москва всегда заявляла о готовности к переговорам.

«Мы всегда заявляли о нашей готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о перспективе «принудить Россию к настоящим переговорам о мире». В опубликованном в Telegram-канале украинского президента видеообращении он рассказал об условиях для переговоров Москвы и Киева. Среди них — «возобновление территориальной целостности», уважение к уставу ООН, компенсация всех убытков, причинённых боевыми действиями, «наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

Высказывания Зеленского прокомментировали в Совете Федерации. По мнению первого замглавы комитета по международным делам СФ Владимира Джабарова, выдвинутые украинским лидером условия являются «чушью».

По мнению сенатора, Зеленский не находится в том положении, чтобы выдвигать условия. Джабаров также напомнил, что цель спецоперации остаётся неизменной.

«О ней неоднократно говорил наш президент. Поэтому говорить о возврате границ вообще смешно. Регионы включены в состав России. Они уже записаны в Конституции как регионы России», — сказал сенатор. По мнению Джабарова, президент Украины абсолютно недоговороспособен.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что российская сторона ещё до начала специальной военной операции была готова к переговорам, обусловленным Минскими соглашениями и условиями гарантий безопасности, которые Москва выдвинула НАТО.

Как отметил депутат, Киев всячески показывал своим покровителям готовность идти до конца и «до какой-то там «полной победы». Заявление Зеленского Чепа назвал вынужденной реакцией на заявления представителей НАТО о необходимости вести переговоры.

«Тем более, что всё это делается в преддверии результатов промежуточных выборах в Соединённых Штатах Америки. Поэтому это заявление Зеленского не что иное, как уход от переговоров с выставлением заранее неприемлемых условий», — заявил Чепа.

Политолог Александр Дудчак, в свою очередь, усомнился в возможности достичь консенсуса в переговорах с Западом. По мнению эксперта, «это просто отсрочка гораздо больших проблем».

«Сейчас все заговорили о мирных переговорах, но это объяснимо и понятно. На Западе такие разговоры слышны, правда они все делают оговорку: переговоры должны вестись на условиях Украины. Но условия Украины абсолютно неприемлемы для России. Надо дождаться весны, тогда будет более чёткая картина», — сказал Дудчак.

Также на russian.rt.com «Европа вынуждена следовать курсу США»: о чём говорят заявления политиков в ЕС о мирных переговорах на Украине

По его мнению, к этому времени ситуация в Европе и на Украине изменится, поэтому «торопиться в этом нет никакого смысла».

Ранее о перспективе переговоров России и Украины высказался Владимир Путин. Соответствующий вопрос главе государства задали 31 октября в ходе пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи с главами Армении и Азербайджана в Сочи.

Как предположил российский лидер, заявлять свою переговорную позицию до начала диалога «не всегда целесообразно».

«Иногда это нужно делать в последний раз, либо выставляя такие требования, которые дипломаты называют запросными, и потом постепенно двигаться к общему знаменателю, который удовлетворил бы обе стороны», — сказал Путин.

В то же время президент подчеркнул, что для достижения договорённостей требуется сам факт начала переговоров. Путин напомнил, что ранее Москва и Киев провели переговоры в Стамбуле, однако позднее Киев «взял и выбросил всё в корзину», запретив впоследствии саму возможность диалога с Москвой.

Президент отметил, что это обстоятельство указывает на отсутствие желания разговаривать с российской стороной. «Мы подождём, может быть, созреют какие-то необходимые условия», — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что добрая воля российской стороны «известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит».