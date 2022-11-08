Узнать больше

«Переговоры прерваны не по нашей вине»: в России отреагировали на выдвигаемые Киевом условия диалога с Москвой

Короткая ссылка
Сергей Гусаров, Полина Полетаева
Российская сторона всегда говорила о готовности к переговорам с Украиной, заявили в МИД. По словам заместителя главы ведомства Андрея Руденко, у Москвы нет предварительных условий к диалогу с Киевом, кроме одного — чтобы Украина проявила добрую волю. Ранее Владимир Зеленский заявил об условиях для переговоров с Россией, среди которых восстановление территориальной целостности и компенсация убытков. В Совете Федерации усомнились в перспективах возврата границ и отметили, что Зеленский находится не в том положении, чтобы выдвигать Москве какие-либо условия.
«Переговоры прерваны не по нашей вине»: в России отреагировали на выдвигаемые Киевом условия диалога с Москвой
  • РИА Новости
  • © Максим Гучек

В МИД России заявили, что Москва не выдвигала никаких предварительных условий для переговоров с Киевом. Такую точку зрения, в частности, высказал замглавы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко.

«С нашей стороны нет предварительных условий никаких, кроме главного условия — чтобы Украина проявила добрую волю», — цитирует дипломата РИА Новости.

Замглавы МИД отметил, что речь идёт об осознанном выборе Киева, тогда как Москва всегда заявляла о готовности к переговорам.

«Мы всегда заявляли о нашей готовности к таким переговорам, которые были прерваны не по нашей вине», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о перспективе «принудить Россию к настоящим переговорам о мире». В опубликованном в Telegram-канале украинского президента видеообращении он рассказал об условиях для переговоров Москвы и Киева. Среди них — «возобновление территориальной целостности», уважение к уставу ООН, компенсация всех убытков, причинённых боевыми действиями, «наказание каждого военного преступника и гарантии, что это не повторится».

Высказывания Зеленского прокомментировали в Совете Федерации. По мнению первого замглавы комитета по международным делам СФ Владимира Джабарова, выдвинутые украинским лидером условия являются «чушью».

Также по теме
Президент Украины Владимир Зеленский «Считают себя вправе обострять риторику»: как в Киеве добиваются вовлечения стран Запада в конфликт с Россией
Мир должен нанести удар по Москве, если она атакует «центр принятия решений» в Киеве, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По...

По мнению сенатора, Зеленский не находится в том положении, чтобы выдвигать условия. Джабаров также напомнил, что цель спецоперации остаётся неизменной.

«О ней неоднократно говорил наш президент. Поэтому говорить о возврате границ вообще смешно. Регионы включены в состав России. Они уже записаны в Конституции как регионы России», — сказал сенатор. По мнению Джабарова, президент Украины абсолютно недоговороспособен.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что российская сторона ещё до начала специальной военной операции была готова к переговорам, обусловленным Минскими соглашениями и условиями гарантий безопасности, которые Москва выдвинула НАТО.

Как отметил депутат, Киев всячески показывал своим покровителям готовность идти до конца и «до какой-то там «полной победы». Заявление Зеленского Чепа назвал вынужденной реакцией на заявления представителей НАТО о необходимости вести переговоры.

«Тем более, что всё это делается в преддверии результатов промежуточных выборах в Соединённых Штатах Америки. Поэтому это заявление Зеленского не что иное, как уход от переговоров с выставлением заранее неприемлемых условий», — заявил Чепа.

Политолог Александр Дудчак, в свою очередь, усомнился в возможности достичь консенсуса в переговорах с Западом. По мнению эксперта, «это просто отсрочка гораздо больших проблем».

«Сейчас все заговорили о мирных переговорах, но это объяснимо и понятно. На Западе такие разговоры слышны, правда они все делают оговорку: переговоры должны вестись на условиях Украины. Но условия Украины абсолютно неприемлемы для России. Надо дождаться весны, тогда будет более чёткая картина», — сказал Дудчак.

Также на russian.rt.com «Европа вынуждена следовать курсу США»: о чём говорят заявления политиков в ЕС о мирных переговорах на Украине

По его мнению, к этому времени ситуация в Европе и на Украине изменится, поэтому «торопиться в этом нет никакого смысла».

Ранее о перспективе переговоров России и Украины высказался Владимир Путин. Соответствующий вопрос главе государства задали 31 октября в ходе пресс-конференции по итогам трёхсторонней встречи с главами Армении и Азербайджана в Сочи.

Как предположил российский лидер, заявлять свою переговорную позицию до начала диалога «не всегда целесообразно».

«Иногда это нужно делать в последний раз, либо выставляя такие требования, которые дипломаты называют запросными, и потом постепенно двигаться к общему знаменателю, который удовлетворил бы обе стороны», — сказал Путин.

В то же время президент подчеркнул, что для достижения договорённостей требуется сам факт начала переговоров. Путин напомнил, что ранее Москва и Киев провели переговоры в Стамбуле, однако позднее Киев «взял и выбросил всё в корзину», запретив впоследствии саму возможность диалога с Москвой.

Президент отметил, что это обстоятельство указывает на отсутствие желания разговаривать с российской стороной. «Мы подождём, может быть, созреют какие-то необходимые условия», — сказал Путин.

Президент также подчеркнул, что добрая воля российской стороны «известна, она никаким изменениям и сомнениям не подлежит».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить