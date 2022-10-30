«Штурмовые отряды продвинулись в глубину обороны противника»: в МО РФ сообщили об успехах на Угледарском направлении СВО

Российские подразделения в ходе наступательных действий на Южно-Донецком (Угледарском) направлении спецоперации на Украине продвинулись вглубь обороны противника, овладев рядом опорных пунктов и господствующих высот. Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, в ходе этих боёв ВСУ потеряли более 100 человек, один танк и несколько бронемашин, ещё один танк был захвачен. Также российские войска продолжают отражать атаки противника на других направлениях. Сообщается об уничтожении за минувшие сутки двух РСЗО HIMARS, артиллерийской батареи гаубиц M777, трёх украинских вертолётов Ми-8, штурмовика Су-25, другой техники и личного состава. В районе города Очакова нанесён удар по центру подготовки сил спецопераций ВСУ.

Подразделения российских войск в ходе наступательных действий на Южно-Донецком (Угледарском) направлении спецоперации на Украине уничтожили формирования противника в районе н. п. Новомихайловка и Владимировка (ДНР), а также овладели рядом опорных пунктов и господствующих высот. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Штурмовые отряды российских войск в ходе наступления продвинулись в глубину обороны противника более чем на 3 км и вышли к южным окраинам населённого пункта Павловка (ДНР). Уничтожены более 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов», — рассказал Конашенков.

По его словам, ещё шесть украинских военных сдались в плен, был захвачен один танк.

В свою очередь, первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов заявил, что российские войска закрепились на южных и юго-восточных окраинах Павловки и продолжают выдавливать противника.

«Укры бросают резервы, но их на подходе накрывают наша артиллерия и авиация. Бойцы говорят, что у противника горы трупов. Отлично продолжают работать отечественные беспилотники «Ланцет» и «Куб», которые поражают артиллерию и бронетехнику противника в тылу позиций ВСУ», — добавил Безсонов.

Возвращаясь к брифингу МО, официальный представитель ведомства также рассказал о ходе СВО на других участках. Так, на Купянском направлении ВСУ силами до двух батальонных тактических групп, усиленных иностранными наёмниками, за минувшие сутки предприняли семь безуспешных атак на позиции российских войск, но были отброшены на исходные рубежи. Потери противника составили до 250 человек, один танк, шесть БМП, четыре БТР и восемь автомобилей.

На Краснолиманском направлении были отражены все попытки наступления, которые ВСУ предпринимали в районе н. п. Стельмаховка, Макеевка и Червонопоповка (ЛНР). По данным Минобороны, огнём артиллерии и ударами армейской авиации были уничтожены более 50 украинских военнослужащих, танк, две БМП и один БТР.

На Николаево-Криворожском направлении российские подразделения отразили три атаки ВСУ, отбросили наступавших на исходные рубежи, а также поразили 13 районов сосредоточения резервов противника. В ходе этих ударов были уничтожены более 180 человек, 11 бронемашин и 21 автомобиль.

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Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли удары по живой силе и технике противника в 189 районах, были поражены 68 артиллерийских подразделений на огневых позициях, уничтожен узел связи ВСУ в районе н. п. Беляевка (Херсонская область) и склад боеприпасов близ Купянска (Харьковская область).

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе н. п. Шевченковка Херсонской области поражена артиллерийская батарея американских гаубиц М777. В районе города Запорожье поражены две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS», — сообщил Конашенков.

В Николаевской области была уничтожена пусковая установка немецкой РСЗО MARS-2, а в районе н. п. Николаевка (ДНР) — американская радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

За сутки были сбиты три украинских вертолёта Ми-8 и штурмовик Су-25, а также десять беспилотников, 32 снаряда РСЗО HIMARS и шесть противорадиолокационных ракет HARM.

Представитель Минобороны обратил внимание на продолжающиеся провокации, которые украинская сторона проводит в отношении Запорожской АЭС, несмотря на присутствие на объекте представителей МАГАТЭ. В течение суток город Энергодар и прилегающая к станции территория трижды обстреливалась подразделениями ВСУ, которые были подавлены в ходе контрбатарейной борьбы.

Кроме того, при попытке высадки украинской диверсионно-разведывательной группы для проникновения в Энергодар был уничтожен один быстроходный катер, сообщил Конашенков.

Конашенков — об отражении попытки высадки ДРГ ВСУ

Официальный представитель Минобороны также заявил, что в районе города Очакова (Николаевская область) был нанесён удар по центру подготовки сил специальных операций Вооружённых сил Украины.

Накануне сообщалось, что организация террористического нападения на корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастопольской бухте, а также обучение военнослужащих украинского 73-го специального центра морских операций велись под руководством находящихся в Очакове британских специалистов.

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В воскресенье, 30 октября, в Минобороны РФ раскрыли новые подробности атаки. В пресс-службе ведомства отметили, что после отражения нападения на поверхность были подняты обломки морских беспилотных аппаратов, которые применялись наряду с воздушными БПЛА.

«Специалистами Минобороны России совместно с представителями других государственных ведомств проведена экспертиза навигационных модулей канадского производства, установленных на морских беспилотных аппаратах. По результатам восстановления считанной из памяти навигационного приёмника информации установлено, что запуск морских беспилотных аппаратов был осуществлён с побережья в районе города Одессы», — сообщили в МО.

Там добавили, что в дальнейшем морские беспилотники двигались по зоне безопасности зернового коридора, организованного в рамках соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов. Затем они изменили маршрут в направлении Севастополя.

Вместе с тем координаты движения одного из дронов указывают точку его старта в морской акватории зоны безопасности зернового коридора в Чёрном море, заявили в Минобороны.

«По мнению специалистов, это может свидетельствовать о предварительном запуске данного аппарата с борта одного из гражданских судов, зафрахтованных Киевом или его западными покровителями для вывоза сельскохозяйственной продукции из морских портов Украины», — подчеркнули в МО.

Напомним, из-за нападения на корабли, задействованные в обеспечении безопасности зернового коридора, российская сторона на неопределённый срок приостановила участие в реализации Черноморской инициативы по вывозу украинской агропродукции.